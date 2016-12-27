سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7257 نقطة

واس (صدى):

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 90.81 نقطة ليقفل عند مستوى 7257.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 132 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, سيسكو , الأول , بروج للتأمين , بروج للتأمين , وكيمانول الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ولاء , الدرع العربي , المتحدة للتأمين , دور , وأمانة للتأمين كانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 0.35 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء, كيمانول , كيان السعودية, وكهرباء السعودية, هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان, كهرباء السعودية ، سابك, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة .