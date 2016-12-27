هبوط طائرة اسكندنافية اضطراريا في الدنمارك بسبب عاصفة برقية

وكالات (صدى):

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية “ساس”، اضطراريا في جزيرة بورنهولم في الدنمارك، إثر تعرضها لعاصفة برقية، تحتاج البلاد بالتزامن مع الاحتفال بـ”يوم الصناديق”، وهو يوم عطلة في دول الكومنولث.

وغادرت الطائرة مدينة ريكيافيك باتجاه كوبنهاجن، وعلى متنها 111 شخصا، أمس، وظلت طوال الليل على الجزيرة، فيما تمكنت طائرة آخرى قادمة من لندن من استكمال رحلتها.

وتعرضت السويد والنرويج والدنمارك أمس، لعاصفة “أورد” التي تسببت في وقوع فيضانات في شوارع المدن الاسكندنافية، واقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.