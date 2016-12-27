مصرع طفل وإصابة 7 في حريق بحي البادية بالدمام

خالد الغامدي (صدى):

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين، في اندلاع حريق بعمارة سكنية من 3 أدوار في حي البادية بالدمام،

وقال العقيد “منصور الدوسري” المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بأن الدفاع المدني قد تلقي بلاغا بنشوب حريقا في مبني سكني بحي البادية، وعلى الفور هرعت فرق الانقاذ لموقع الحادث، وعقب الوصول تبين احتجاز 8 أشخاص “5 نساء ورجلين وطفل”، إثر نشوب النيران وانحصارها في شقة بالدور الأول.

وأضاف “الدوسري” أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج المحتجزين في الحادث، الذي أسفر عن وفاة الطفل، وتم نقل جميع المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.