زوج يهجر فراش الزوجية بعد شهر من زواجه ..لهذا السبب !!

القاهرة (صدى):
تقدمت سيدة بدعوى خلع من زوجها، أمام محكمة الأسرة ، بعد هجره فراش الزوجيه بعد شهر واحد من الزواج بها طبقاً لما ورد بأوراق الدعوى.
وأودعت الزوجة مذكرة لمكتب تسوية النزاعات، قالت فيها “إنها تزوجت منذ 3 شهور ، ولكنه هجرها فى فراش الزوجية منذ الشهر الأول من الزواج.
وقالت الزوجة، أن زوجها كان متزوج من إمرأة أخري وطلقها، ولكنها فوجئت بعد زواجها منه بشهر أنه هجرها وعاد لزوجته الأولي بحجه أنه ليس سعيداً معها في العلاقة الزوجية وأنه عاد لزوجته التى شعر معها برجولته ، ما جعل الزوجة الجديدة تثأر لكرامتها بدعوى خلع ضده .
13 تعليق
الحمد لله وش هالبشر
خلاص طلقها وخلها تشوف حالها
اول شي وين الغلط لورجع لزوجته الاولى انتي متزوجته وعارف هذا الشي من اول انو عنده وحده ثانيه
ثاني شي انا اشوف ان الجنس مو شي اساسي فالحياه عشان تطلبين الخلع
اشره على الحريم او الرجال اللي يعتبر الزواج هو للجنس فقط
فيه اشياء ثانيه فالزواج اهم من الجنس وهي الراااااااحه تلافي احد يفهمك احد ويحس فيك ويقدر ويخاف عليك يعتبر وجودك معه امآن وبعدين اذا صار الجنس خير وبركه ما صار انت وانتي قدكم عايشين سنين العزوبيه بدون هالشي
ناس متخلفه ..الزواج عشره احترام تعاون ..
الولف كتال علي راي الاخوة السوادنة
صح كلامك ملاك لكن من يقنع عرسان ها الزمن الزواج مو بس للفراش هو حياه جديده واستقرار وتفاهم واخلاص والتعاون والوقوف مع بعض بالسراء والضراء
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
استعجلت ذي ما عندها
حلوة متزوج بنت الناس صورة بس طلاقها أبرك لها الزواج عفة وإذا ما وجدت هذي العفة بالحلال فأعوذ بالله الحرام هو الطريق الثاني ولكن هي عارفة ربها ما حبت تروح للحرام وطلبت خلعها الغلط من الزوج
من يقول ان الزواج مو للفراش هذا ما عنده سالفه والافضل ان لا يتزوج
هذه الزوجه هجرها زوجها بحجة انه مو مرتاح معها في الفراش يمكن يكون السبب صحيح
ولكن مطلوب من الزوج ان يعلم زوجته الجديده كيفية المعاشره الجنسيه لانه من المؤكد ان البنت ما تعرف طرق الجنس المتعدده لان ما عندها خبره ولم يسبق لها الزواج من قبل
اذا يمكن ان الزوج هو الفاشل ولا يعرف كيف يعامل زوجته الجديده فوضع الخطاء او السبب على الزوجه . لذا بما انه هجرها فمن حقها تطالب بالخلع و تتخلص من هذا الاهبل
هههههههه ههههههههه
حلات الزواج أول 6شهور….
وبعدها تحمل الزوجة وكل شوي تطرش…
وود المستشفى شوي جابت لك طفل صغنون يصيح اليل والنهار
مايخليك ترقد
شوي الا قدك تفكر بالنحشة من البيت…وتستذكر الشباب فالأستراحة
ويهزك الشوق للتكوات معهم معد تبي البيت
شوي كبروا العيال وود مدارس…
هههههههه ههههههههه
طيب يا القرني اخذ وجده عاقر
ياخي الاطفال بهجة الحياة
عاد سنه الحياة يالقرني😄