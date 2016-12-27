زوج يهجر فراش الزوجية بعد شهر من زواجه ..لهذا السبب !!

القاهرة (صدى):

تقدمت سيدة بدعوى خلع من زوجها، أمام محكمة الأسرة ، بعد هجره فراش الزوجيه بعد شهر واحد من الزواج بها طبقاً لما ورد بأوراق الدعوى.

وأودعت الزوجة مذكرة لمكتب تسوية النزاعات، قالت فيها “إنها تزوجت منذ 3 شهور ، ولكنه هجرها فى فراش الزوجية منذ الشهر الأول من الزواج.

وقالت الزوجة، أن زوجها كان متزوج من إمرأة أخري وطلقها، ولكنها فوجئت بعد زواجها منه بشهر أنه هجرها وعاد لزوجته الأولي بحجه أنه ليس سعيداً معها في العلاقة الزوجية وأنه عاد لزوجته التى شعر معها برجولته ، ما جعل الزوجة الجديدة تثأر لكرامتها بدعوى خلع ضده .