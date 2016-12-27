بالفيديو.. تونسي يحاول اسعاف ابنه بعد تعرّضه لحادث سير قاتل

تونس (صدى):

حاول أب تونسيّ إنقاذ ابنه من الموت بعد اصابته الحرجة التي تعرضها لها جراء حادث سيرمروّع ، ولكن محاولاته باءت بالفشل .

وتناقل نشطاء علي صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الاب وهو يحاول اسعافابنه، مع إحدى الممرضات.

وقال النشطاء ان الشاب يدعى “رياض البرهومي” تعرض الى حادث مرور قاتل، ونظرا لتأخر سيارة اسعاف مستشفى “جلمة” في الوصول اضطر والده لمحاولة اسعافه لكنه توفي بين يديه.

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