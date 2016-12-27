  • نشر : 2016/12/27 - 3:28 م
  • 3٬226 مشاهدة
  • 18 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. تونسي يحاول اسعاف ابنه بعد تعرّضه لحادث سير قاتل

بالفيديو.. تونسي يحاول اسعاف ابنه بعد تعرّضه لحادث سير قاتل
تونس (صدى):

حاول أب تونسيّ إنقاذ ابنه من الموت بعد اصابته الحرجة التي تعرضها لها جراء حادث سيرمروّع ، ولكن محاولاته باءت بالفشل .

 

وتناقل نشطاء علي صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الاب وهو يحاول اسعافابنه، مع إحدى الممرضات.

 

وقال النشطاء ان الشاب يدعى “رياض البرهومي” تعرض الى حادث مرور قاتل، ونظرا لتأخر سيارة اسعاف مستشفى “جلمة” في الوصول اضطر والده لمحاولة اسعافه لكنه توفي بين يديه.

https://




18 تعليق


  1. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1513 ] 27/12/2016 في
    رد
    1

    الله يرحمه
    ويغفر له لحظات الفراق مؤلمة والله المستعان

  2. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 405 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    لا اله الا الله وحده لا شريك له
    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم –
    الله يرحمه
    الله يرحم جميع اموات المسلمين
    الله يصبر امه وابوه – يعوض الله ويعطي الله

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9894 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    ياربي الله يرحمه ويصبر الاب واللي يصور حيوان مافية ذرة احساس

  4. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6400 ] 27/12/2016 في
    رد
    4

    اقسم برب البيت انه اول مقطع ينزل دموعي غصب عني منظر فضيييع الله يكون بعون الاب ويصبره على فراق ولده ويرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجمعنا بهم في جنات النعيم .

  5. أبو نواف الغامدي [ عدد التعليقات: 22 ] 27/12/2016 في
    رد
    5

    انا ما اشره على صاحب المقطع ….

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 27/12/2016 في
    رد
    6

    الله لا يفجعنا بفقد من نحب 😨

  7. بلبل البحر [ عدد التعليقات: 543 ] 27/12/2016 في
    رد
    7

    الله هم تقبل القتيل في الشهداء
    وارحم والديه واجبرهم على هذا المصاب الجلل.

  8. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7880 ] 27/12/2016 في
    رد
    8

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
    الله يرحمه ويصبر والديه

  9. [email protected]@....قآآآآآهرهم👍 [ عدد التعليقات: 11229 ] 27/12/2016 في
    رد
    9

    الله يرحمة…وياجعل يوم المفااارق مايعود..
    دانه اللهم آمين….

  10. نسرين [ عدد التعليقات: 34 ] 27/12/2016 في
    رد
    10

    😭الله يرحمه..ويصبر اهله..
    يقطع القلب..

  11. جنوبي [ عدد التعليقات: 24 ] 27/12/2016 في
    رد
    11

    الله يرحمه ويصبر والده ووالدته وجعله الله مفتاح لدخول جنة النعيم

  12. أبو نواف الغامدي [ عدد التعليقات: 22 ] 27/12/2016 في
    رد
    12

  13. الرياض الريان [ عدد التعليقات: 949 ] 27/12/2016 في
    رد
    13

    الله يرحمه ويصبر ولديه

  14. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2451 ] 27/12/2016 في
    رد
    14

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
    منظر محزن للغاية الله لايفجعنا ب انفسنا ولا ب عزيز علينا
    للأسف كل هؤلاء المتجمهرين لايوجد بهم رجل واحد ماتت ضمائرهم
    ليه التصوير هذي واحد
    اثنين ولاتسلب واحد ساعد الممرضة والأب المكلوم ب الضغط ع صدر المريض وإيقاف النزيف كلهم متبلدين الرخووووم زي الحطبه

  15. B [ عدد التعليقات: 9263 ] 28/12/2016 في
    رد
    15

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

  16. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 30 ] 28/12/2016 في
    رد
    16

    الله يرحمه ويصبر ابوه مسكين قطع قلبي💔

  17. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 400 ] 28/12/2016 في
    رد
    17

    الله يرحمه 💔

  18. شهرزاد [ عدد التعليقات: 5 ] 28/12/2016 في
    رد
    18

    ياويل حاااالي ليش تتشرو مقاااااطع كذا خافو الله اذا اهله شافو المقطع


اترك تعليق