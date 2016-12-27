بالفيديو.. تونسي يحاول اسعاف ابنه بعد تعرّضه لحادث سير قاتل

تونس (صدى):
حاول أب تونسيّ إنقاذ ابنه من الموت بعد اصابته الحرجة التي تعرضها لها جراء حادث سيرمروّع ، ولكن محاولاته باءت بالفشل .
وتناقل نشطاء علي صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الاب وهو يحاول اسعافابنه، مع إحدى الممرضات.
وقال النشطاء ان الشاب يدعى “رياض البرهومي” تعرض الى حادث مرور قاتل، ونظرا لتأخر سيارة اسعاف مستشفى “جلمة” في الوصول اضطر والده لمحاولة اسعافه لكنه توفي بين يديه.
https://
18 تعليق
الله يرحمه
ويغفر له لحظات الفراق مؤلمة والله المستعان
لا اله الا الله وحده لا شريك له
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم –
الله يرحمه
الله يرحم جميع اموات المسلمين
الله يصبر امه وابوه – يعوض الله ويعطي الله
ياربي الله يرحمه ويصبر الاب واللي يصور حيوان مافية ذرة احساس
اقسم برب البيت انه اول مقطع ينزل دموعي غصب عني منظر فضيييع الله يكون بعون الاب ويصبره على فراق ولده ويرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجمعنا بهم في جنات النعيم .
انا ما اشره على صاحب المقطع ….
الله لا يفجعنا بفقد من نحب 😨
الله هم تقبل القتيل في الشهداء
وارحم والديه واجبرهم على هذا المصاب الجلل.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمه ويصبر والديه
الله يرحمة…وياجعل يوم المفااارق مايعود..
دانه اللهم آمين….
😭الله يرحمه..ويصبر اهله..
يقطع القلب..
الله يرحمه ويصبر والده ووالدته وجعله الله مفتاح لدخول جنة النعيم
…
الله يرحمه ويصبر ولديه
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
منظر محزن للغاية الله لايفجعنا ب انفسنا ولا ب عزيز علينا
للأسف كل هؤلاء المتجمهرين لايوجد بهم رجل واحد ماتت ضمائرهم
ليه التصوير هذي واحد
اثنين ولاتسلب واحد ساعد الممرضة والأب المكلوم ب الضغط ع صدر المريض وإيقاف النزيف كلهم متبلدين الرخووووم زي الحطبه
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الله يرحمه ويصبر ابوه مسكين قطع قلبي💔
الله يرحمه 💔
ياويل حاااالي ليش تتشرو مقاااااطع كذا خافو الله اذا اهله شافو المقطع