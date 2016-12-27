سجن مواطن 20 عاما لإطلاقه النار على شرطة العوامية واختطاف شخص

خالد الغامدي (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً، بسجن مواطن 20 عاماً، لارتباطه بعدد من المشبوهين ومنهم أحد المطلوبين أمنيا، وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه و56 طلقة حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات.

وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن 20 عاما، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر.

وادانت المحكمة المتهم بعد ثبوت إدانته بحيازة صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنياً، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتؤيد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة ، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات، إضافة لمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية ، واتهامه بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.