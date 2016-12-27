هاكرز ينشر خبر وفاة “بريتنى سبيرز” بعد اختراق تويتر

واشنطن (صدى):

اخترق مجموعة من الهاكرز حساب Sony Music Global الرسمى على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وبعد ذلك نشروا تغريدة تدعى وفاة المغنية الشهيرة “بريتنى سبيرز”، وقالوا “britneyspears RIP” وبجانبها رموز تعبيرية تبكى.

وتسبب في قلب الموقع رأسا على عقب، وأصاب المستخدمين بالفزع، وبدأ الكثيرين بإعادة التغريد والتعزية فى النجمة الشهيرة.

كما نشر الهاكرز ايضا تغريدة أخرى تقول “بريتنى سبيرز ماتت فى حادثة، وسوف نخبركم بمزيد من التفاصيل قريبا”، وهذه التغريده أعاد نشرها الحساب الرسمى Bob Dylan الذى تم اختراقه أيضا.