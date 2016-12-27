بالصور.. أمير عسير يكرم أوائل المتفوقين بأبها.. ويدشن عددا من المشروعات والبرامج

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن الأمير “فيصل بن خالد بن عبدالعزيز” أمير منطقة عسير, المشروعات والبرامج التربوية التي أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بأبها, عقب رعايته حفل تكريم 195 طالبا من أوائل المتفوقين بتعليم عسير، وتكريم عدد من الشخصيات المثالية في تعليم المنطقة، كما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .

وأكد الأمير فيصل، أن تكريم المتفوقين من الطلاب والطالبات ورعايتهم واجب على الجميع، فهم نجوم المستقبل وآماله وتطلعاته، فيما عد مدير تعليم عسير, تميز الطلاب المتفوقون ثمرة تعاون وثيق بين الأسرة، والطالب، والمدرسة، مشيراً إلى أن التعليم يعمل على تعزيز هذه الشراكة، داعياً الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل رفعة الدين والوطن.

وألقى الطالب “مازن خالد الشهري” كلمة الطلاب المتفوقين، ثمن خلالها رعاية سمو أمير منطقة عسير لحفل تكريمهم، مؤكداً أن تكريمه لهم وسام فخر، ومحفز لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وأنهم سيكونون بحول الله تعالى عند حسن ظن القيادة الرشيدة لخدمة الدين والوطن.

واشتملت المشروعات التى دشنها أمير عسير، على برنامج “خير خلف” الذي يعنى برعاية أبناء الشهداء والمرابطين وأسرهم، وبرنامج “رفق” الذي يسعى إلى خفض العنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمبادرات النوعية الأخرى.