شرطة وادي الدواسر تلقي القبض على 62 مخالفاً

علي القحطاني (صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة وادي الدواسر خلال حملاتها التفتيشية لتعقب مجهولي الهوية ومخالفي أنظمة الإقامة، 62 مخالفاً.

وقامت القوة الأمنية المشتركة بمداهمة عدة مواقع جنوب وشرق المحافظة، تمكّنت من خلالها من الإطاحة بـ32 من مجهولي الهوية، و27 آخرون في الطرق الزراعية.

وضبطت أيضاً مركبة مطلوبة يقودها مخالف يمني وبحوزته مبلغ 45 ألف ريال، كما اشتبهت في سيارة أخرى حاول قائدها الفرار بعد مشاهدته رجال الأمن، وبعد استيقافه اتضح أنها مطلوبة لدى الجهات الأمنية وبداخلها مخالفان من الجنسية الصومالية.