أمانة الأحساء تُغلق 11 مقهى شعبيا وتُبعد 41 عاملاً مخالفاً

خالد الغامدي (صدى):

أغلقت أمانة الأحساء ممثلة ببلدية الهفوف 11 مقهى شعبياً نظراً لعدم تطبيقها لاشتراطات النشاط ووسائل السلامة الخاصة بذلك، حيث تم رصد عدة مخالفات لهذه المقاهي شملت مباشرة النشاط دون إصدار التراخيص البلدية أو تجديدها، إضافة إلى عدم التقيد بحصول العاملين على شهادات صحية تخولهم العمل في هذا النشاط, وعدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لما نصت عليه لائحة المحال، وعدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير بوجود مخالفات في المبنى وتجهيزاته.

وأفاد رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم, أنه تم إبعاد 41 من العمالة المخالفة بتلك المقاهي والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأنهم، مضيفاً أنه تم خلال الجولات الرقابية التي استمرت يومين, مصادرة وإتلاف أكثر من 460 من الأدوات والعناصر المستخدمة في المقاهي، منوهاً بضرورة تقيد أصحاب المقاهي بتصحيح الأوضاع ومعالجة الملاحظات الواردة في الإنذارات الموجهة إليهم، وأنه في حالة عدم الالتزام بذلك فسيتم إغلاقها إدارياً واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.