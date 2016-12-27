سمة: لا نتدخل في قرارات القروض ولن نضغط على العميل لصالح المنشآت

طلال الغامدي (صدى):

أكد علاء المشهدي مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة المعلومات الائتمانية “سمة” أن الشركة لا تتدخل في اتخاذ أي قرار يتعلق بعمليات القروض وغيرها، أن مهمتها تقتصر فقط على تقديم المعلومات الائتمانية إلى البنوك والمؤسسات، وليست مخولة في منح القرض من عدمه.

وشدد المشهدي على أن الشركة لن تكون أداة ضغط على العميل المتعامل مع إحدى المنشآت المشتركة بيانات عملائها مع “سمة”، مشيراً إن الرفع بالعميل المتأخر عن السداد، يتم التعامل معه على أنه عميل متأخر في السداد، ويستمر هذا الوضع لمدة 180 يوماً، وفي اليوم الـ181 يتحول العميل إلى خانة “المتعثر”، ومعها تبقى ملاحظة التعثر مدونة لمدة خمس سنوات.

وأضاف المشهدي، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض صباح ، إن “سمة” لا تثق بالمعلومات المالية المقدمة لها من الشركات عن عملائها بشكل مجرد، إنما وفق معايير تقييمية دقيقة.