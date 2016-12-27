أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع جمعية “ساعد”.. ويثمن جهود الصحة بالمنطقة

خالد الضبيبي (صدى):

اطلع الأمير الدكتور “مشعل بن عبد العزيز بن مساعد” أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر، خلال ترأسه اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، على البرامج والأنشطة التى نفذت خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي اتخذتها أمانة الجمعية لتنفيذ مشروع حفظ النعمة، كما اطلع على العربات العائدة للجمعية التي تم تخصيصها لجمع النعمة من الفنادق والمناسبات وتوزيعها على مستحقيها.

في سياق آخر، ثمن أمير المنطقة، خلال استقباله “عبد الرحمن العيبان” وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، جهود وزارة الصحة في المنطقة، بكل ما ينهض بخدمات المنطقة إلى مستويات أعلى وبالشكل الذي تتطلع إليه المنطقة وابنائها في ظل دعم القيادة الحكيمة.