بالصور.. بلدية الجامعة تضبط حلويات ومعجنات فاسدة داخل منزلا بحي النزلة

نايف السالم (صدى):

رصد قسم الأسواق الميدانية بلدية الجامعة الفرعية، التابعة لأمانة جدة، خلال جولة على المحال التجارية، منزلا شعبيا يتم داخله تحضير كميات الحلويات والمعجنات منتهية الصلاحية، بحي النزلة الشرقية، تمهيدا لبيعها على المحال، وجارٍ إعداد تقرير مفصل عن المخالفات ورفعه للمحافظة لتطبيق العقوبة الإدارية على صاحب الموقع؛ لتأجيره المنزل لعمالة مخالفة، وممارسة نشاط غير نظامي له علاقة بالصحة العامة.

وأوضح المهندس “حسن غنيم” رئيس بلدية الجامعة، أن البلدية أتلفت 1500 كجم من المعجنات والحلويات المنتهية الصلاحية، ومصادرة 6 ثلاجات يتم تخزين المواد الغذائية الفاسدة داخلها، و١٣ أسطوانة غاز كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى مصادرة الأواني المستخدمة في الطبخ، وقد تم إغلاق الموقع فوراً بعد الانتهاء من عمليتي الإتلاف والمصادرات، ورصد عدادات الكهرباء للمنزل؛ تمهيداً لفصل التيار الكهربائي عن الموقع.

وأشار إلى أنه تم تسجيل مخالفات عديدة على الموقع، منها عدم وجود رخصة نظامية، وتجهيز كميات كبيرة من الحلويات والمعجنات تظهر عليها علامات التلف والفساد، ومواد غذائية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، كما أن مكان التحضير يفتقر للاشتراطات الصحية بالكامل، وسوء النقل والتداول والحفظ والتخزين، ووجود حشرات وقوراض داخل المأكولات المحضرة والجاهزة للتوزيع، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للعمال، واستخدام مواد أولية وصبغات منتهية الصلاحية، ووجود سكن للعمال داخل المنزل الشعبي، ودورات مياه وغرف تفتيش داخل أماكن الطبخ والتحضير.