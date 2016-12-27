الجوازات : إلغاء جواز السفر عند التأخر عن استلامه بعد 90 يوماً

سعيد العجل (صدى):

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر ” أبشر ” بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي قاموا بتحديدها لاستلام جوازاتهم .

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد أنه قد تم تحديد مدة ( 90 ) يوماً كحد أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديدهإلكترونياً ، وأنه بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتبعليه عدم استرداد الرسوم ، وعند رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز سفره فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة .

وحث العقيد السعد المواطنين الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعوديبخدمة واصل والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة التي تم إصدارها لأولمرة إلى عناوينهم الوطنية , وأضاف أنه بالنسبة للجوازات المجددة فإنه يلزم مراجعة إداراتالجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونياً وذلك لتدقيق الجواز السابق .