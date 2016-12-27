  • نشر : 2016/12/27 - 2:19 م
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 بالفيديو..لبلبة معلقة على سؤال صحفية مغربية :عيب قوي لما تسأليني سؤال زي ده !

 بالفيديو..لبلبة معلقة على سؤال صحفية مغربية :عيب قوي لما تسأليني سؤال زي ده !
القاهرة (صدى):

استاءت الفنانة المصرية لبلبة  بسبب سؤال إحدى الصحفيات لها واتهامها بوضع مكياج خلال عزاء نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي.

حاولت لبلبة تبرير موقفها بأنها كانت عائدة من التصوير، وحاولت مسح الماكياج بالفعل، وقالت: “عيب قوي لما تسألني سؤال زي ده، لان حواجبى تاتو فمن الطبيعي أن تظهر وكأنها مكياج”، مضيفة: “أنا مش عايزة أجاوب على أسئلة من النوع ده لو سمحتوا، وغير مسموح بها من الأساس”.

 
جاء ذلك اثناء حضورها ندوتها الخاصة بمهرجان الفيلم القصير والشريط الوثائقي بالمغرب، والتي أقيمت على هامش المهرجان.

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4 تعليقات


  1. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 85 ] 27/12/2016 في
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    1

    منهي ذي

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9869 ] 27/12/2016 في
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    2

    وانتي تعرفي العيب

  3. زائر عابر [ عدد التعليقات: 230 ] 27/12/2016 في
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    3

    سؤآلك وقح مثل وجهك. ليس من شغلك أو اختصاصك أن تتدخلي في أمر لايعنيك وتحاولين بكل صفاقة أن تشخصني الموضوع بشكل سافر ينم عن ترسبات وأجندات مسبقة لديك.

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9116 ] 27/12/2016 في
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    4

    مستحيل يطلعون بدون مكياج أصلا 😆


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