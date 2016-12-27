نائب رئيس الاتحاد للاعبيه: “استعادة النقاط المخصومة مسألة وقت”

معاذ محمود (صدى):

طمأن عمر مسعود، نائب رئيس الاتحاد، لاعبي فريقه على موقغف النادي السليم في قضية الأرجنتيني مانسو، مؤكدا أن استعادة الثلاث نقاط التي خصمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مسألة وقت.

واجتمع “مسعود” بلاعبي الفريق خلال استعداداتهم لمواجهة الأهلي اليوم في قبل نهائي كأس ولي العهد، قائلا “الإدارة لن تتراجع في موقفها باستعادة النقاط ونطالب جميع اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم التفكير فيما يدور خارج المستطيل الأخضر”.

فيما وعد نائب رئيس الاتحاد، اللاعبين بصرف مكافآت مالية في حال تحقيقهم الفوز على الأهلي والتأهل إلى المباراة النهائية.