بالفيديو.. شاب سعودي يروي تجربة زيارته لـ 450 مطعماً حول العالم خلال عام

علي القحطاني (صدى):

كشف مخرج ومذيع سعودي عن زيارته أكثر من 450 مطعماً ومقهى حول العالم في عام 2016، راويا عن تجربته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

وقال الشاب ويدعى سلطان العبدالمحسن، خلال لقاء في برنامج “صباح العربية”، إنه يعشق تجربة المطاعم والمقاهي لتجربة الأكلات التي تقدم فيها.

ولفت أن الأمر بدأ معه بالصدفة، حيث كان يذهب إلى المطاعم، ويقوم بتصوير الأطعمة المقدمة له ويرسلها عبر تطبيق “سناب شات”، حتى زاد عدد متابعيه.