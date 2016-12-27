بالفيديو.. تحطم سيارة خليجي بعد انقلابها عدة مرات أثناء ممارسة التطعيس

نايف السالم (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لخليجي أثناء ممارسة رياضة التطعيس بأحد الصحاري، الإ أن محاولته انتهت بانقلاب سيارته وتحطمها.

أظهر مقطع الفيديو، “الذى لم يعرف منه المكان ولا مصير الشخص”، انقلاب السيارة نتيجة السرعة الزائدة أثناء ممارسة التطعيس، فيما سارع المتواجدين لإخراجه من السيارة التى تحطمت بعد أن انقلبت عدة مرة.