بالفيديو : مرتضى منصور يفتح النار على نجم كرة قدم ويكشف زواجه السري من فنانة شهيرة

القاهرة (صدى):

نشبت معركة ساخنة مؤخرا بين نجم كرة القدم الشهير أحمد حسن، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري.

تعود الأحداث عندما تقدم حسن ببلاغ إلى النائب العام يتهم مرتضى بتهديده بالقتل من خلال رسائل هاتفية، وبعدها أجرى مرتضى مداخلة هاتفية مع برنامج “اللعبة الحلوة” على قناة ltc ، قال فيها: “هو مين أحمد حسن ده، أنا بحذرك باللعب بالنار مع مرتضى منصور، فمحاولاتك لاقتران اسمك باسمي تأتي في محاولة منك للبحث عن الشهرة، واسألك من أين أتيت بكل تلك الأموال، وكيف أصبح لديك “جيمات، ومعارض عربيات”، فاللاعب ذهب لتركيا للعمل لدى أردوغان “.

وأوضح مرتضى:” اللاعب زعلان لأنني كشفت أنه تزوج على مراته من بنت مذيعة، أنا عمري ما تمردت على مراتي فأنا من شبرا، وتزوجت بشقة غرفة وصالة، فكرمني ربنا، فاتقي ربنا في زوجتك أم أولادك.”

وجاء تلميح مرتضى أن حسن متزوج من فنانة شهيرة ولديها طفلة، ليعيد للأذهان ما تردد منذ فترة عن وجود علاقة بين حسن والفنانة دينا فؤاد، وهو ما سبق ونفاه كلاههما.

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