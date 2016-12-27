  • نشر : 2016/12/27 - 2:01 م
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بالفيديو ..عشماوي يروي موقف كوميدي حدث بينه وبين هيفاء وهبي

بالفيديو ..عشماوي يروي موقف كوميدي حدث بينه وبين هيفاء وهبي
القاهرة (صدى):

روى حسين قرني، الشهير بعشماوي، موقف كوميدي جمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء تصوير مشهد من مشاهد مسلسل مريم.

وقال «قرني» بحواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» قائلًا :«هيفاء وهي قاعدة بتقول أيه ده ياعم حسين، أيدك كبيرة أوي ازاي؟».

وأضاف عشماوي قائلًا :«قولت لهيفاء وهبي، فاكرة ليلى علوي في أحد مشاهد أفلام لما قالت لواحد معاها في الفيلم أيدك كبيرة، قالت هيفاء فاكرة، قولتها مكنتش بتقوله أيدك كبيرة، فردت هيفاء وهي بتضحك وقالت يخربيتك».

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4 تعليقات


  1. زيزو..7 [ عدد التعليقات: 129 ] 27/12/2016 في
    رد
    1

    هذا أعلام..ولا ……

  2. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 402 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    لا ,,,,ولا

  3. B [ عدد التعليقات: 9237 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    ولا ايه ولا ايه..

  4. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 366 ] 27/12/2016 في
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    4

    عساها بالكسر ان شاءالله .هذا بالله خبر .والله ياخذك وياخذها معك ويفكنا منكم .


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