بالصور .. تبرع مواطنين بأعضائهم لتخفيف الألم المرضي في 2016

نايف السالم (صدى):

كما اختص الله عباداً بحوائج الناس, يفزع الناس إليهم في حوائجهم، اختص كذلك عبادا رغم حرصهم على حياتهم الإ أنهم كانوا أكثر الناس اشفاقا على الناس، اختاروا أن يتنازلوا طواعية بلا ابتغاء أجرا ولا شكورا عن أجزاء من أجسادهم علها تنقذ روحا، أو تخفف الألم عن مريض أخذه المرض إلى شفا الموت.

العام 2016 رغم مابه الإ أن مواطنين من وراء ظهورنا سعوا للتبرع بأعضائهم لآخرين ربما لم تلتقي وجوههم من قبل، الإ أنهم كانوا والإنسانية على صعيد.

التقرير التالي يرصد حالات مواطنين تبرعوا طواعية بأعضائهم لمرضي أنهكهم المرض :