الشرطة المصرية تضبط مسؤول تقاضى رشوة 24 مليون جنيه و2 مليون يورو

القاهرة (صدى):

ضبطت مباحث الأموال العامة المصرية عن ضبط مسئول مشتريات بإحدى الجهات الرقابية، أثناء تقاضيه رشوة بملايين .

وأوضحت أنه بتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.