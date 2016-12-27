الشرطة المصرية تضبط مسؤول تقاضى رشوة 24 مليون جنيه و2 مليون يورو

الشرطة المصرية تضبط مسؤول تقاضى رشوة 24 مليون جنيه و2 مليون يورو
القاهرة (صدى):

ضبطت مباحث الأموال العامة المصرية عن ضبط مسئول مشتريات بإحدى الجهات الرقابية، أثناء تقاضيه رشوة بملايين .
وأوضحت أنه بتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.




4 تعليقات


  1. العدناني [ عدد التعليقات: 1329 ] 27/12/2016 في
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    1

    واااااااااااااااال
    ذي كلها رشاوى

  2. B [ عدد التعليقات: 9263 ] 27/12/2016 في
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    2

    الله يمهل ولا يهمل

  3. jamalco [ عدد التعليقات: 4604 ] 27/12/2016 في
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    3

    وإيه الغريب في كده وآخر المتمه كلبووووووووووووووووش وعلى بوررررررررررررررررررررش ويكوش على كله

  4. jamalco [ عدد التعليقات: 4604 ] 27/12/2016 في
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    4

    وإيه الغريب في كده وآخر المتمه كلبووووووووووووووووش وعلى بوررررررررررررررررررررش ويكوش على كله وكنك يبو زيد ماغزيت


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