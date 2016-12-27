الشرطة المصرية تضبط مسؤول تقاضى رشوة 24 مليون جنيه و2 مليون يورو

القاهرة (صدى):
ضبطت مباحث الأموال العامة المصرية عن ضبط مسئول مشتريات بإحدى الجهات الرقابية، أثناء تقاضيه رشوة بملايين .
ضبطت مباحث الأموال العامة المصرية عن ضبط مسئول مشتريات بإحدى الجهات الرقابية، أثناء تقاضيه رشوة بملايين .
وأوضحت أنه بتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريـال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
4 تعليقات
واااااااااااااااال
ذي كلها رشاوى
الله يمهل ولا يهمل
وإيه الغريب في كده وآخر المتمه كلبووووووووووووووووش وعلى بوررررررررررررررررررررش ويكوش على كله
وإيه الغريب في كده وآخر المتمه كلبووووووووووووووووش وعلى بوررررررررررررررررررررش ويكوش على كله وكنك يبو زيد ماغزيت