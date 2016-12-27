نادٍ إنجليزي للبيع لملك السعودية

محمود أحمد (صدى):

أكد ديفيد سوليفان أحد ملاك وست هام يونايتد الإنجليزي انه لن يبيع النادي الي أي مستثمرين الا في حالة وجود عرض من رجل بسلطة وثراء ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتمكن من رفع مستوى النادي إلى ما يستحيل عليه هو وشريكه الوصول إليه.

وقال سوليفان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :”لقد وصلنا بالفعل اتصال مبدئي لشراء النادي مقابل 650 مليون استرليني من مستثمرين أجانب في أغسطس من العام الجاري، لكن أريد أن أؤكد أننا الملاك الحاليين لا نملك أي نية لبيع النادي إلا إذا كان ذلك لشخص كملك السعودية يمكنه أخذه إلى مستويات لا يمكننا أن نأمل الوصول لها”.