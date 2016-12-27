المرور: مركبات الأئمة والمؤذنين مسموح بدخولها المنطقة المركزية للحرم وقت الحظر

نايف السالم (صدى):

كشفت الإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة أن مركبات الأئمة والمؤذنين لن تمنع من دخول المنطقة المركزية للحرم المكي.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، حيث قال إن مركبات الأئمة والمؤذنين لن تمنع من دخول المنطقة المركزية للحرم في حال إغلاق الطرق، ليكون إجمالي أنواع المركبات المسموح بدخولها 6 أنواع.

وكانت إدارة المرور قد حددت أوقاتا عدة، لمنع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم العمرة، لتجنيب المركبات مزاحمة الزوار والمعتمرين، وإتاحة الفرصة للتدفقات البشرية القادمة من الفنادق الواقعة في مركزية الحرم.

وذكرت أن أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات المسجد الحرام تبدأ قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة، لإتاحة أكبر قدر ممكن من المساحات للزوار والمعتمرين المشاة، سواء القادمين من الفنادق أو من مواقف الحافلات التي تقلهم من الأحياء المجاورة إلى المسجد الحرام.