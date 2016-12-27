محلل اقتصادي يتوقع انخفاض العمالة الوافدة خلال السنوات المقبلة بسبب الرسوم الشهرية

عادل الحربي (صدى):

أوضح “عاصم الزامل” المحلل الاقتصادي، أن الفئة المستهدفة في الرسوم الشهرية المفروضة على المرافقين، غير واضحة، متسائلا على تشتمل التابعين “الزوجة والأبناء” الأقل من 18 عاما، أم لا؟

وتوقع عبر حسابه على “تويتر”، أن تنخفض العمالة الوافدة خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة 20 إلى 30 %، مؤكدا أن تطبيق الرسوم سيقلل من الطلب على الوافدين، ويقلص التكلفة بين المواطن والأجنبي، ويسهم في تصحيح تشوهات سوق العمل السعودي.

وكان “محمد الجدعان” وزير المالية، قد أعلن الخميس الماضي أن الحكومة ستفرض رسوماً بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم بحدود 100 ريال شهرياً على كل مرافق في 2017، ترتفع إلى 200 ريال في 2018، ثم 300 ريال في 2019، و400 ريال في 2020.

وقال بعض الخبراء، أن المرافقين للعمالة الوافدة، هم مَن تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولا يزالون على الكفالة، سواءٌ كانوا الأم أو الأخ أو الابن، فيما التابعون هم الزوجة والأبناء دون سن الـ 18 سنة.