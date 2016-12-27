شرطة دبي تطلق نظاماً ذكياً للتنبؤ بالجريمة قبل وقوعها

أبوظبي (صدى):

دشنت دبي نظاما ذكيا جديدا يمكنه التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها، وذلك في إطار العمل على تسهيل عمل الشرطة وأجهزة التحري الأخرى.

و أعلنت شركة (سبايس اماجينج ميدل إيست)ـ أن شرطة دبي طورت برمجيات خاصة للتنبؤ بالجريمة، حيث يتم تحليل أنماط من قواعد بيانات الشرطة في محاولة لاكتشاف متى وأين من المرجح حدوث الجريمة.

وتستخدم البرمجيات “خوارزميات متطورة” من أجل بناء التوقعات حول الجريمة، وتتسم البيانات الناتجة بأنها “دقيقة للغاية”، وفقا لشركة SIME. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة الذكية تنبيه فرق الدوريات في الأحياء التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الشرطة، وذلك من أجل منع وقوع الجريمة.

أوضحت أنه على سبيل المثال، يمكن إدخال النظام الذكي في كاميرات المراقبة لإرسال تنبيهات إلى الشرطة في حال وجود شخص ضمن زقاق مظلم ويتصرف بطريقة غير طبيعية، مما قد يشير إلى إمكانية وقوع جريمة ما.