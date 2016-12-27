بالفيديو: السعودية قبل 34 سنة.. إذا لم تسدد فاتورة هاتفك يتم التشهير بك

بالفيديو: السعودية قبل 34 سنة.. إذا لم تسدد فاتورة هاتفك يتم التشهير بك
نايف السالم (صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنشرة الاخبار عام 1404هـ، حيث يعلن المذيع يعلن في بيان مهم بأنه شركة الاتصالات السعودية ستقوم بفصل الحرارة عن المشتركين المعلنة أرقامهم في التلفزيون.
وحظي المقطع بتداول لافت، حيث يظهر تحديد المذيع المناطق والارقام التي لم تسدد ثم ذكر موعد قطع الخدمة عنهم، رغم ان عدد الأرقام كما يظهر لم يتجاوز العشرة ارقام فقط.





  1. سعد الج [ عدد التعليقات: 407 ] 27/12/2016 في
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    الحين يخلونها تراكم عليك ويدخلونك في سمة حلني عاد


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