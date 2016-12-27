15 ألف مكافآة لاعبي النصر بعد التأهل لنهائي الكأس

محمود أحمد (صدى):

منحت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي 15 ألف ريال لكل لاعب في الفريق بعد الفوز علي الهلال بهدفين دون رد والتأهل لنهائي كأس ولي العهد.

وحرص رئيس النادي علي الاجتماع باللاعبين عقب اللقاء وقام بهنئتهم علي مستواهم خلال لقاء الهلال.

وأبدي بن تركي تمسك الشديد المدير الفني للفريق زوران ماميتش مؤكدا ان الفريق النصراوي يسير علي الطريق الصحيح تحت قيادة المدرب الكرواتي.