أمريكا توقف 74 شخصاً من 18 جنسية بينهم سعوديون

فهد العبدالله (صدى):
ألقت السلطات الأمريكية ممثلة في وزارة الداخلية اليوم القبض على 74 شخصاً ينتمون لـ18 جنسية مختلفة، بينهم سعوديون.
ألقت السلطات الأمريكية ممثلة في وزارة الداخلية اليوم القبض على 74 شخصاً ينتمون لـ18 جنسية مختلفة، بينهم سعوديون.
وأوضحت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان لها اليوم أن السلطات ستُطلق سراح جميع المقبوض عليهم بعد التأكد من سلامة سجلهم في المحاكم الأمريكية، وتُرَحّلهم من الأراضي الأمريكية، وستتم محاكمة مَن تثبت عليه مخالفة تستوجب المثول أمام القضاء.
وأضافت أن سبب القبض على الأشخاص والمتعلق بمخالفات قوانين الهجرة والإقامة وجرائم مختلفة؛ وذلك خلال حملة مداهمة في ولايتيْ أوهايو وإلينوي؛ إلا أنها لم تكشف عن هوية السعوديين أو عددهم وسبب توقيفهم حتى الآن.
2 تعليقان
حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب في هجرة شبابنا لأوروبا وأمريكا للبحث عن وظائف تليق
بمستواهم العلمي والإجتماعي بعدما أغرق الوطن بالأجانب حتى أصبح المواطن لايكاد يجد له موطيء
قدم في سوق العمل حسبنا الله ونعم الوكيل .
المعلق القرشي رقم 1…. صدقت ولا يهون الإبتعاث ومن فتح بابه مالقينا منه الا الجرايم والانحراف والردة