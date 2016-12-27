المعارضة السورية تعيد ترتيب أوراقها الاستراتيجية.. وتعلن قريبا خطط عمل جديدة

دمشق (صدى):

تعتزم المعارضة السورية الإعلان قريبا عن خطط عمل جديدة على كافة المستويات السياسية والعسكرية، بعد إعادة ترتيب أوراقها على المستوى الاستراتيجي.

قال “أحمد رمضان” عضو الائتلاف الوطنى السوري، أن المعارضة ستتطرح رؤي جديدة بناء على الوقائع التى تتابع مجرياتها على الأرض، والتى تمت بعد سيطرة النظام على حلب، والضغوط التى تمارس على المستوي الميداني، وتراجع اهتمام بعض الدول بالملف السوري وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف “رمضان” أن تراجع الاهتمام الأمريكي، سببه الانتقال من إدارة بارك أوباما الرئيس المنتهية ولايته، إلى الرئيس المنتخب “دونالد ترامب”، معتقدا أن الإدارة الجديدة سيكون لها تأثيرا في المستقبل، بحسب تصريحه لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم.

وكان مصدر دبلوماسى روسى قد أكد فى وقت سابق اليوم أن الروس والأتراك يجرون فى الوقت الحالى فى أنقرة مفاوضات مع ممثلى المعارضة السورية حول معايير نظام وقف إطلاق النار فى سوريا.