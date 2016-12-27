قيادي عسكري بارز يعلن انضمامه لقوات الشرعية والجيش الوطني اليمني

فهمي محمد (صدى):

نقلت وسائل إعلام يمنية، عن إعلان قيادي عسكري بارز في قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح انشقاقه عن الإنقلابيين وانضمامه لقوات الجيش الوطني في نهم شرقي صنعاء .

يأتي ذلك بالتزامن مع التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي في جبهة نهم بصنعاء.