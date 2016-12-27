قيادي عسكري بارز يعلن انضمامه لقوات الشرعية والجيش الوطني اليمني

قيادي عسكري بارز يعلن انضمامه لقوات الشرعية والجيش الوطني اليمني
فهمي محمد (صدى):

نقلت وسائل إعلام يمنية، عن إعلان قيادي عسكري بارز في قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح انشقاقه عن الإنقلابيين وانضمامه لقوات الجيش الوطني في نهم شرقي صنعاء .
يأتي ذلك بالتزامن مع التقدم الكبير الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي في جبهة نهم بصنعاء.





  1. سعد العوني [ عدد التعليقات: 2244 ] 27/12/2016 في
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    انتبهوا له لأتأمنون للكلاب الحوثيه والعفاشيه


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