مغني روسي ينجو من كارثة الطاقة الروسية بأعجوبة

موسكو (صدى):

يعيش مغنٍ روسي لحظات سعادة حيث كان من المفترض أن يسافر في الطائرة الروسية التي تحطّمت في البحر الأسود صباح يوم الأحد، وقد أنقذه من الموت جواز سفره منتهي الصلاحية الذي حال دون صعوده إلى الطائرة.

وقد أعلن وفاة المغنّ من جوقة الجيش الأحمر ضمن الضحايا في كارثة سوتشي الجوية، ثم اتضح أنه على قيد الحياة، بعد أن أنقذه جوازه المنتهي وحرمه من الطيران مع رفاقه إلى النهاية.

المغني الناجي اسمه رومان فالوتوف وعمره 29 سنة، وقد كان اسمه مدرجاً في قائمة الركاب، لكنه لم يستخرج “بورد” السفر الذي يخوله من للصعود إلى الطائرة، مع انتهاء جواز سفره بتاريخ تموز الماضي.

بعد الحادثة علق قائلا ً: “لقد كنت في صالة المغادرة بالمطار، وقدمت جوازي لموظفة الهجرة التي قالت لي، هل تمزح، إن جوازك منتهي الصلاحية منذ تموز”.

واضاف “لم أدرك بالفعل أن الجواز يتطلب التجديد. وقد طلبت مني الموظفة الانتظار، وجلست وأنا في أشد القلق ألا يسمح لي بالسفر. وخلال دقائق تم إخباري أنه لن يكون بإمكاني المغادرة إلى أي مكان ، ولقد كنت عصبياً لهذا الخطأ في جوازي ولم يكن من حل سوى أن أعود إلى بيتي”.

وأردف : “بحلول الساعة الثالثة و30 دقيقة صباحاً وبعدها بدأ الناس يتصلون بي ويسألون عني إذا ما كنت على قيد الحياة، وقد راجعت قائمة الضحايا ففوجئت بأن اسمي من بينهم”. وقال: “لقد كنت أبكي وكان أهلي وأصدقائي في صدمة”.