بالفيديو :بالرغم من إصابتها بالتوحد ..طفلة تجتاح مواقع التواصل بترنيمتها

دبلن (صدى):

اصبحت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو لها وهي تؤدي ترنيمة “هللويا” التي حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وقد ادت كايلغ روجرز مقطعاً من أغنية كلاسيكية للمغني ليونارد كوهين في حفلة عيد الميلاد في مدرسة Killard House في إيرلندا الشمالية.

وتعاني هذه الطفلة من مرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، ما يؤدي إلى تأخير قدراتها التعلمية من القراءة والكتابة والحساب.

واثارت الطفلة اعجاب الجميع حيث قدّمت هذا العرض أمام جمهور من المملكة المتحدة وأستراليا وأميركا واليابان، وأصيبوا بدهشة وذهول بسبب أدائها الرائع، إضافة الى ذلك، أشاد آلاف رواد الانترنت بأداء كايلغ.

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