أمير تبوك يدشن غدًا مشروعات للمياه بقيمة 844 مليون ريال

محمود البلوي (صدى):

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غدًا, مشروعات للمياه, على رأسها مشروع مياه تبوك الشامل الذي أنجز فيه خمس مراحل وخزان برج مياه تبوك، ومبنى خدمات العملاء, بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, وبتكلفة إجمالية بلغت 844,186,121 مليون ريال .

وأوضح مدير عام المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري, أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عنيت بالدراسات والتصاميم الأولية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمتابعة والإشراف على تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات ومنها : مشروع مياه تبوك الشامل الذي يعد من المشروعات الاستراتيجية لتغذية مدينة تبوك والمحافظات بمياه الشرب النقية يتم استخراجها من طبقة الساق الغنية التي بها مخزون كبير من المياه الجوفية العذبة بمساحة قرابة 530 كيلو متر مربع وبأعماق كبيرة جدا تصل إلى 1000 متر عند حقل الآبار في ذات الحاج شمال غرب مدينة تبوك وتبعد مسافة 83 كيلو متر .

وأبان أن المشروع أنشء على عدة مراحل شملت المرحلة الأولى تنفيذ وتوريد مواسير من الخرسانة قطر 1200 مم بطول 79000 متر طولي وتوريد المحابس وأعمال تركيب مواسير من الخرسانة قطر 1200 مم بطول 79000 م.ط, وتركيب المحابس وعمل الحماية الكاثودية بتكلفة إجمالية 35.000.000مليون ريال, فيما شملت المرحلة الثانية على إنشاء محطة مياه تبوك التي تضم خزان أرضى سعة 50000 متر مكعب من المياه ومبنى محطة الطلمبات الرئيسية ومبنى محطة الطلمبات لمياه الشرب والحريق ومبنى الكلور والمولدات ومبنى المحولات ولوحة التوزيع الرئيسية ومبنى المحولات ولوحة التوزيع بالمنطقة السكنية ومبنى الورشة الميكانيكية والكهربائية ومحطة مضخات مياه غسيل الخزانات ومبنى الإدارة والمسجد ومبنى إسكان المهندسين والعاملين وأعمال الموقع وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 137.500.000 مليون ريال.

وأضاف المهندس الشراري أن المرحلة الثالثة تشمل أعمال تركيب مواسير من الزهر المرن بأقطار من 300 مم حتى 1200 مم وطول حوالي 34.8 كم تبدأ من الآبار حتى مجمع الضخ وإنشاء مبنى المحول ومأوى البئر بعدد 30 وتنفيذ حماية كاثودية للمواسير بطول حوالي 34.00 كيلو متر وإنشاء طريق خدمة للمواسير بعرض 6 متر وطول حوالي 40.0 كيلو متر وتركيب سور من الشبك لمباني المحولات بطول 3600 متر طولي وتوريد وتشغيل مضخة غاطسة للآبار بالملحقات والقطع الخاصة وتركيب خط علوي لنقل القدرة الكهربائية ذات الضغط العالي من المحطة حتى موقع المحولات وتوريد كابل ألياف بصرية بقيمة إجمالية بلغت 117.693.336 مليون ريال.

ولفت مدير عام المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك, إلى أن المرحلة الرابعة لمشروع مياه تبوك الشامل التي تهدف إلى نقل المياه من حقل الآبار حتى مركز الشرف, تضم ثلاث محطات ضخ على مسار الخط الناقل كل محطة عدد 2 من الخزانات الأرضية سعة الواحد منهما 2500 متر مكعب من المياه ومبنى المضخات الرئيسية ومبنى أسطوانات الكلور ومباني توليد الطاقة الكهربائية الاحتياطية ومباني المحولات والورشة والخدمات ومبنى الإدارة والتحكم ومبنى لإسكان العاملين, بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام وعمل كواسر ضغط المياه وخط ناقل للمياه بأقطار مختلفة بطول يصل إلى 106 كيلو متر وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة 219.828.000 مليون ريال .

فيما تضم المرحلة الخامسة من المشروع التي تهدف إلى نقل مياه الشرب من مركز الشرف حتى مدينة شرماء والقرى الساحلية, محطة لضخ مياه مشروع مياه تبوك الشامل إلى الخزانات الأرضية اثنان وسعة الواحد منها 2500 متر مكعب ومبنى المضخات الرئيسة ومبنى أسطوانات الكلور ومباني توليد الطاقة الكهربائية الاحتياطية ومباني المحولات ومبنى الورشة ومباني الخدمات بالإضافة إلى كواسر ضغط المياه بعدد 3 كواسر وخط ناقل للمياه بأقطار مختلفة وطول يصل إلى 160 كيلو متر بتكلفة إجمالية قدرها 221.780.458 مليون ريال.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الآبار المنفذة في موقع المشروع 43 بئرا تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5400 متر مكعب للبئر الواحد يومياً يضخ منها حاليا كمية 86400 متر مكعب يوميا لمدينة تبوك عبر خطوط ناقلة للمياه بقطر 1200 ملم وطول 83 كيلو متر إلى الخزان الاستراتيجي سعة 24000 متر مكعب من المياه تم تنفيذه عند مدخل مدينة تبوك من الجهة الشمالية ليتم ضخ مياهه إلى أحياء شرق وغرب ووسط مدينة تبوك حتى ترفع المياه إلى خزان مياه تبوك الجديد لتحسين ضغوط الشبكة وتوفير الضغط اللازم لتغذية جميع أنحاء شبكة المياه بالمدينة بسعة 5000 متر مكعب .

وأفاد المهندس الشراري, أن مشروع برج المياه السياحي الذي سيدشنه سمو أمير منطقة تبوك يضم مطاعم وجلسات للأفراد والعوائل وجلسات استقبال ومكاتب إدارية إلى جانب الخدمات الأخرى كما يوجد بالبرج أربعة مصاعد كهربائية تخدم المبنى أحدها مصعد بانوراما زجاجي لرؤية مدينة تبوك أثناء الصعود على ارتفاع أكثر من 86 مترا, بالإضافة إلى سلالم الاتصال الداخلية وسلالم الطوارئ الخاصة بمبنى برج مياه تبوك الذي بلغت تكلفته 93.233.096 مليون ريال, مفيداً أن تدشين مبنى خدمات العملاء الذي يقدم خدماته للعملاء إلكترونيا, تشمل إيصال خدمة المياه وخدمة الصرف الصحي والاطلاع على الاستهلاك الخاص بالمياه الكترونياً وفاتورة المياه, وقد جهز المركز بالتقنيات والأنظمة الحديثة وبلغت التكلفة الإجمالية للمركز 19.151.221 مليون ريال.

ورفع مدير عام المياه, الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته لحفل تدشين مشروعات المياه, مؤكداً دعم سموه ومتابعته لهذه المشروعات الحيوية, كما رفع شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة.