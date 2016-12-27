الشيخ السديس يصدر توجيهاً بتحديد المستحقين لبدل طبيعة العمل بالحرمين

نايف السالم (صدى):

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز السديس؛ توجيهاً إلى الأقسام المعنية بتحديد المستحقين لبدل طبيعة العمل، ممّن يعملون داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، بصفة دائمة طيلة وقت الدوام الرسمي.

وتضمن التوجيه منسوبي كل إدارة ممَّن وردت مسميات وظائفهم وإدارتهم ضمن محضر لجنة البدلات ويكون إدراج أسمائهم ونسبة البدل من قِبل مدير الإدارة وسيكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام الجهات الرقابية، وطالب السديس؛ برفع بيانات بأسماء مستحقي البدل لإدارة شؤون الموظفين بعد تصديقها من إدارة المتابعة.

وكانت أوامر ملكية قد صدرت في شهر ذي الحجة من العام الماضي، يأتي منها إيقاف العلاوة السنوية وكذلك عدد من البدلات التي كانت تصرف لعدد من موظفي القطاع الحكومي غير المستحقين لها.