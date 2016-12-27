روسيا تشن هجوما حاداً على أمريكا بسبب تسليح المعارضة السورية

موسكو (صدى):

شن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هجوماً على أمريكا بحدة، منتقداً تسليحها للمعارضة السورية.

وأشار أن تسليح المعارضة السورية، عمل عدائي، مؤكداً أن إمدادات السلاح الأمريكية تُعتبر تهديداً مباشراً للطواقم والطائرات الروسية في سوريا.

وأوضح “لافروف” في تصريحات له اليوم أن إدارة “أوباما” تحاول تعقيد الأوضاع في العالم قبل تسلم “ترامب” إدارة البلاد.