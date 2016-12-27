“رونالدو” أفضل رياضي في أوروبا باستفتاء وكالة الأنباء الأوروبية

معاذ محمود (صدى):

منحت وكالة الأنباء الأوروبية، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، لقب أفضل رياضي أوروبي لعام 2016 في استفتاء الوكالة.

وحل رونالدو في المركز الأول، متفوقا على لاعب التنس البريطاني آندي موراي والسباحة المجرية كاتينكا هوزو ونجم سباقات سيارات فورمولا1- الألماني نيكو روزبرج الذين احتلوا المراكز الثلاثة التالية في الاستفتاء.

وشارك في الاستفتاء 27 وكالة أنباء أوروبية، وفاز رونالدو بالجائزة عن جدارة بعدما أحرز مع الريال ألقاب بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بخلاف الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا بفرنسا.