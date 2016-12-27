بعد اعتكافها شهرين داخل المنزل …كيم كردشيان تحل في دبي مطلع 2017

فيصل إبراهيم (صدى):

تعتزم نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كردشيان ان تحل ضيفة على “ماستر كلاس” دبي في دولة الإمارات يوم 13 كانون الثاني/يناير المقبل، برفقة مزيّن المشاهير ماريو ديديفانوفيك في عرض بلغت قيمة تذاكره 1667 دولارًا.

ومن المفترض للنجمة الأمريكية التواجد في دبي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إلا أن زوجة “كاني ويست” اعتذرت عن القدوم بسبب الحالة النفسية لزوجها، التي تأثرت بعد عملية السطو المسلح الذي تعرضت له كردشيان بالعاصمة الفرنسية باريس.

واعتكفت كيم المنزل لمدة شهرين، المنزل في محاولة التخلص من ذكرى الاعتداء التي فقدت فيه مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار، لم تتمكن الشرطة الفرنسية من استرجاعها أو الكشف عن هوية لصوصها حتى اليوم.