بخل مالك الطائرة سبب مصرع فريق شابيكوينسي

محمود أحمد (صدى):

كشفت صحيفة سول دي باندو البوليفية عن ان لاعبي فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي قاموا بجمع أموال فيما بينهم لشراء الوقود الخاصة للطائرة التابعة لشركة لاميا للطيران خلال رحلة العودة من أسونسيون عاصمة باراجواي إلى مدينة ميديين في كولومبيا.

وجاء ذلك عقب لقاء الفريق في نوفمبر الماضي مع سيرو بورتينيو حيث يرفض رجل الأعمال ريكاردو الباسيتي مالك الطائرة تحمل تكاليف الوقود للطائرة وهي نفس الطائرة التي سقطت بفريق شابيكوينسي البرازيلي وأودت بحياة 71 فرد.

وكشفت هيئة الطيرن لبمدني في كولومبيا ان الوزن الزائد ونقص الوقود يعتبران السبب الرئيسي في حادث سقوط طائرة الفريق البرازيلي في نوفمبر الماضي.