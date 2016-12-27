“مؤسسة النقد” تضع حداً من كمية النقود التي يمكن صرفها من العملة الجديدة

نايف السالم (صدى):

وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حداً لكمية النقود التي يمكن صرفها للفرد يومياً من العملة الجديدة، بما لا يزيد عن 3215 ريالاً.

وأوضحت المؤسسة عن اتاحتها للأفراد إمكانية الحصول على خمس قطع معدنية كحد أعلى من فئة الريالين أي صرف ما لا يزيد عن 10 ريالات، والحصول على 5 قطع معدنية من فئة الريال أي 5 ريالات.

وأضافت أنها وضعت حداً أعلى لطلب صرف كلٍّ من فئات (5 و10) ريالات بما قيمته 100 ريال للفئة الواحدة، بينما رفعت سقف الحد الأعلى إلى 1000 ريال لصرف كلٍّ من فئات (50، 100، 500) ريال بالعملة الجديدة.