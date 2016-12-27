ريال مدريد يقتح أبوابه لـ”هازارد”

محمود أحمد (صدى):

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة ان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي تجهيز عرضا قويا من أجل الحصول علي توقيع هازارد في الموسم المقبل.

ومن جهة أخري أكدت الصحيفة الي ان هازارد يتمني التدريب تحت قيادة زيدان خاصة وانه يعتبر مثله الأعلي في كرة القدم.