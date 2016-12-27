“بيبي” يتلقي عرضا من الصين مقابل 10 ملايين يورو

محمود أحمد (صدى):

تلقي البرتغالي بيبي لاعب ريال مدريد عرضا من نادي هيبي فورشن الصيني الذي يقوده المدير الفني مانويل بليجريني للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة آس الإسبانية ان النادي الصيني عرض علي بيبي 10 ملايين يور كراتب سنوي من أجل اقناعه في الانتقال اليه خاصة وانه لم يجد تعاقده مع النادي الملكي حتي الآن.

ويحق لبيبي التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد في يوينو من العام الجديد.