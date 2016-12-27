  • نشر : 2016/12/27 - 11:31 ص
  • 3٬011 مشاهدة
  • 10 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..سيدة هندية تتصدى لمحاولة التحرش بها …هذا جزاؤها! !

بالفيديو ..سيدة هندية تتصدى لمحاولة التحرش بها …هذا جزاؤها! !
نيودلهي (صدى):

أقدم مجموعة من الرجال على التحرش بسيدة هندية ، وقامت بالتصدي لهم ،فأنهالوا عليها بالضرب المبرح ، فيما هددت السيدة الشرطة أنها ستقدم على الانتحار إذا فلتوا من العقاب .

واظهر فيديو متداول عل مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال يحاولون مضايقة سيدة، وعندما تصدت لهم وحاولت ردعهم عن التحرش بهم، انهالوا بالضرب عليها، وقام أحدهم بضرب رأسها عدة مرات بقطعة كبيرة من الخشب.

 

يذكر أن الفيديو تم تسجيله في مدينة ” Mainpuri” التابعة لولاية أوتار براديش الهندية، ووفقًا للتقارير، شهد زوج السيدة وابنتيه الاعتداء الوحشي عليها.

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10 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7880 ] 27/12/2016 في
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    1

    لعنة الله عليهم هؤلاء المجرمون ما اقبحهم
    الشغله ماهي اجباري يا بقر

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    وش جابها بينهم

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11315 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    المفروض يعاقبون

  4. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1923 ] 27/12/2016 في
    رد
    4

    حسبي الله عليهم الله يبلاهم بالشلل

  5. عبد الله الغامدي [ عدد التعليقات: 50 ] 27/12/2016 في
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    5

    اكثر بلدان العالم تهان فيها المرأة هي الهند

  6. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 366 ] 27/12/2016 في
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    6

    الله لايوفقهم .وشفيهم غصب مافيه شي بالغصب ياكلاب حتي الكلاب افضل منهم فيها وفاء .هذولي يستهلون القتل . وهي الله يصلحها وجابها عندهم .

  7. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9894 ] 27/12/2016 في
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    7

    حيوانات والملاعين اللي يتفرجون مافيهم واحد عندة نخوة تفووو على هالاشكال قال رجال الا كلاب متجمعة

  8. إسلام [ عدد التعليقات: 620 ] 27/12/2016 في
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    8

    إش الدليل إنهم أتحرشوا فيها الفديو كله ضرب بلاش كذب وتأليف وبعدين إن صح الخبر فكل متكشفه تستاهل إللي يجرا لها

  9. Nono [ عدد التعليقات: 13 ] 28/12/2016 في
    رد
    9

    حرام فيك اسم اسلام انت إنسان مريض حاقد على المراءه

  10. إسلام [ عدد التعليقات: 620 ] 28/12/2016 في
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    10

    ياالله 😢😢😢بكيت وأنجرحت بصراحة دحين أروح أغير إسمي من إسلام إلى حاقد على المرأه أقول ترى ماأحب البربره والهرج الفاضي


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