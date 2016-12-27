بالفيديو ..سيدة هندية تتصدى لمحاولة التحرش بها …هذا جزاؤها! !

نيودلهي (صدى):

أقدم مجموعة من الرجال على التحرش بسيدة هندية ، وقامت بالتصدي لهم ،فأنهالوا عليها بالضرب المبرح ، فيما هددت السيدة الشرطة أنها ستقدم على الانتحار إذا فلتوا من العقاب .

واظهر فيديو متداول عل مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال يحاولون مضايقة سيدة، وعندما تصدت لهم وحاولت ردعهم عن التحرش بهم، انهالوا بالضرب عليها، وقام أحدهم بضرب رأسها عدة مرات بقطعة كبيرة من الخشب.

يذكر أن الفيديو تم تسجيله في مدينة ” Mainpuri” التابعة لولاية أوتار براديش الهندية، ووفقًا للتقارير، شهد زوج السيدة وابنتيه الاعتداء الوحشي عليها.

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