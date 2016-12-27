ضبط 3 فتيات مارسن الرذيلة مع أكثر من 200 شخص في الإمارات

أبوظبي (صدى):

أصدرت محكمة إمارتية حكماً بحبس 3 فتيات من جنسية إفريقية لمدة عام بعد ادانتهن بممارسة الرذيلة في أحد فنادق الامارة وإبعادهن عن الدولة .

جاء ذلك بعدما تم ضبط المتهمات من خلال كمين أعد لذلك، حيث تواصل مخبر سري مع رقم هاتف خصصته المدانات للتواصل من خلاله مع الزبائن، مقابل 2500درهم من كل شخص، حيث تواصل معها واتفقا على اللقاء في أحد فنادق الشارقة، وتوجه إلى هناك ومعه المبلغ المالي وعند دخوله الغرفة تم ضبط المدانات.

وأثناء التحقيقات اعترفت إحداهن بممارستها الرذيلة مع 100 شخص، والثانية مع 50 آخرين، والثالثة مارست الرذيلة هي الاخرى مع الرجال دون تمييز ومقابل مبالغ مالية.