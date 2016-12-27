‎”التجارة” تصادر أكثر من 4 آلاف لعبة أطفال تحوي صواعق كهربائية وآلات حادة وأشعة ليزر

راشد آل شريه (صدى):

‎أسفرت الحملة الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على أسواق ومنافذ بيع ألعاب الأطفال عن ضبط 185 مخالفة ومصادرة أكثر من أربعة آلاف قطعة من ألعاب الأطفال مخالفة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

‎وكثفت الفرق الرقابية للوزارة جولاتها في مختلف مناطق المملكة لمراقبة منافذ بيع ألعاب الأطفال، والتي قادت نتائجها لزيارة 3490 منفذ بيع، تم خلالها مصادرة 4293 لعبة أطفال.

‎ورصد المراقبون خلال الحملة التفتيشية مخالفة منافذ بيع ألعاب الأطفال للضوابط والشروط، حيث سجلت مخالفات عدم وجود تعليمات وارشادات السلامة العامة باللغة العربية، وعدم وجود عبارة أو إشارة تحذير للألعاب للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، وجود ألعاب تصدر أشعة ليزر وصواعق كهربائية، وأقلام تحتوي على سكاكين حادة مخفية، إلى جانب مخالفات الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعدم وجود بطاقة السعر.

‎وتقوم الوزارة بضبط وحجز ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها مع استكمال الاجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد عرض أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً.

‎وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.