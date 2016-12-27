الفرج يغيب عن مواجهة التعاون

الرياض (صدى):

أشهر الحكم الدولي تركي الخضير البطاقة الحمراء في وجه قائد الهلال سلمان الفرج بعد نهاية مباراة الأمس في ديربي الرياض والذي كسبه النصر بهدفين مقابل لا شيء.

وكان سلمان الفرج قد تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول نظير الاحتجاج ومن ثم بعد نهاية المباراة توجه للحكم تركي الخضير وتحدث معه بإنفعال دون معرفة مادار بين اللاعب والحكم الذي لم يتردد في إشهار البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء.

وبذلك تُرحّل رسمياً البطاقة الحمراء الى دوري جميل السعودي للمحترفين بعد خروج الهلال من بطولة كأس ولي العهد حسب نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم.