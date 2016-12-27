خبراء يوضحون الفرق بين المرافقين والتابعين في قرار الرسوم الجديد

إبراهيم الزهراني (صدى):

أوضح عدد من الخبراء الفرق بين المرافقين والتابعين الذين سيطبق عليهم قرار الرسوم الذي صدر مؤخراً، مشيرين أن الجهات ذات العلاقة ستعرض تلك التفاصيل لاحقاً.

وقالوا إن المرافقين للعمالة الوافدة هم مَن تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولا يزالون على الكفالة، سواءٌ كانوا الأم أو الأخ أو الابن، فيما التابعون هم الزوجة والأبناء دون سن الـ 18 سنة.

يأتي هذا التفسير بعدما أعلن وزير المالية عن فرض المملكة رسوماً بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم بحدود 100 ريال شهرياً على كل مرافق في 2017، ترتفع إلى 200 ريال في 2018، ثم 300 ريال في 2019، و400 ريال في 2020.