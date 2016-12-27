سفارة المملكة في كوريا تصدر تنبيهاً للمواطنين الراغبين في السفر لها

نايف السالم (صدى):

نبهت سفارة المملكة في كوريا الجنوبية المواطنين بأن أن السلطات في كوريا تخضع المسافرين القادمين لفحص “الحرارة”؛ لضمان عدم الإصابة بـ”كورونا”.

جاء ذلك في بيان للسفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” قالت فيه إن السلطات تخضع المسافرون القادمون من الشرق الأوسط لفحص درجة الحرارة، والمسافر الذي تبلغ درجة حرارته 37.5 فاكثر معرض للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، حتي يتم التأكد من عدم إصابته بكورونا.