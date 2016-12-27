بالصور ..هذا مافعلته الجرذان في رأس مسن أردني !!

عمان (صدى):

التهمت الجرذان والارانب رأس رجلاً مسناً يعيش وحيداً بغرفة بسيطة، في قرية “جديتا” في محافظة إربدشمال البلاد.

وقام أحد المواطنين بنقل المواطن على نفقته الخاصة إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي في المحافظة.

واوضح محافظ إربد رضوان العتوم انه بعد علمه بوجود مواطن تأكل من رأسه الجرذان، قام بتشكيل لجنة برئاسة متصرف لواء الكورة ومدير التنمية الاجتماعية في لواء الكورة.

وأردف ؛ المواطن يعاني من فقدان الذاكرة وعدد من أفراد أسرته من ذوي الاحتياجات الخاصة، و يتقاضى من صندوق المعونة الوطنية راتباً شهرياً يبلغ 180 ديناراً، كما يقيم داخل بيت حصل عليه كمكرمة ملكية.

واضاف العتوم، يعاني من مرض السرطان في الرأس وتم عرضه على الطبيب، بعد أن قام بالكشف عن الجرح والعبث به مما أدى إلى تفاقمه.

فيما نفى العتوم رواية المواطنين، وقال إن المنزل يخلو من الجرذان، وغالباً ما ينفي المسؤولون الحكوميون مثل هذه الحوادث، ليتبين لاحقاً صحتها، تجنباً للحرج.

ولا تعد هذه الحالة، الأولى من نوعها، فقد سبق أن وجِدَ مواطن مصاب بالشلل، وقد توفي جراء هجوم الجرذان عليه في منزله المتواضع، وغير ذلك من الحالات، وسط تساؤلات في المجتمع عن ذويهم أو أقاربهم وعن دور وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع مثل هذه الحالات.