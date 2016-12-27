زوران النصر مستمر

الرياض (صدى):

أعلن نادي النصر تمسكه بالمدرب الكرواتيزوران ماميتش مدرب الفريق الحالي وذلك عقب التفوق على حساب الهلال بثنائية نظيفة في كأس ولي العهد مساء الأثنين وحجز بطاقة التأهل للنهائي على حساب حامل اللقب.

وكتب عضو شرف نادي النصر أيمن عبد الله القاضي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر :” للعالميين فقط اللي يوطوط ويقول زوران ماشي، قله زوران بإذن الله باقي، ولا فكر احد انه يمشي، ويكفي عاد.. استحوا نجاح زوران هو نجاح الإدارة”.